“21世纪的音乐现象”——多国媒体聚焦迪玛希纽约与墨西哥演唱会

麦迪逊广场花园首次响起哈萨克斯坦国歌

阿塞拜疆媒体 Caspian Post 在题为《迪玛希在麦迪逊广场花园唱响哈萨克斯坦之声》的文章中写道：

“历史上首次，哈萨克斯坦国歌在麦迪逊广场花园正式奏响。来自世界各地的观众见证了东西方文化的交汇，这不仅是一场音乐会，更是一场文化事件。”

媒体评论称，“迪玛希的演出标志着哈萨克斯坦音乐在国际舞台上迈入新阶段，音乐再一次证明了超越国界的凝聚力量。”

Фото: dimashnews.com

墨西哥媒体：他不是“外国歌手”，他已被观众真诚接纳

在墨西哥站演出前，adn Noticias电视台专访了迪玛希。主持人加布里埃尔·埃尔南德斯激动地说：

“想象一下，一位来自哈萨克斯坦的歌手，此刻就在墨西哥！他只用了几分钟就让演出场地爆满，甚至比预期更快。”

演出后，Televisa Espectáculos报道写道：

“他的声音像是一种呼唤，在场观众情绪高度集中。虽然巡演名为《Stranger》（陌生人），但对墨西哥观众来说，他一点也不陌生。”

报道形容演出现场像“音乐的圣殿”，两小时的演出被观众视为一次“情感与精神的共鸣”。

Фото: dimashnews.com

El Economista：音乐成了哈萨克斯坦与墨西哥之间的文化外交

墨西哥有影响力的El Economista撰文指出：

“迪玛希不仅是一名歌手，更像是一名文化使者。他将哈萨克斯坦的音乐带入拉美主流观众视野，成为一种独特的‘软实力’。”

媒体认为，这场巡演不仅是文化演出，也是“在传统政治和经济框架之外的人文交流”。

Фото: dimashnews.com

Marie Claire México：“谁是迪玛希？”

Marie Claire México在“明星”栏目中写道：

“他拥有六个八度的音域，能在歌剧、现代流行与传统哈萨克音乐之间自由切换。他是31岁的多乐器演奏者和作曲人，来自阿克托别，选择音乐作为人生道路。”

“墨西哥用灵魂接纳了他”——Es Ahora AM评论《Bésame Mucho》舞台

Фото: dimashnews.com

媒体 Es Ahora AM 特别提到迪玛希演唱《Bésame Mucho》时的表现：

“这不仅是翻唱，而是一种致敬。当他用六个八度的声音重新诠释这首歌曲时，全场惊呼。声乐专家Ceci Dover甚至说——‘仿佛这首歌就是为他写的’。”

这段视频随后在社交媒体上迅速传播，被粉丝称为“音乐外交的经典瞬间”。

从纽约到墨西哥，迪玛希的舞台不断被赋予新的意义。多家国际媒体评价称，他不是在“输出音乐”，而是用音乐建立文化之间的联系——一种真正跨越语言、国界与身份的交流方式。