21岁骑行者再出发：中国女孩布尔莲开启哈萨克斯坦纵贯之旅

这位出生于中国新疆的哈萨克族女孩，近日再次踏上旅途，开启横跨哈萨克斯坦的骑行之旅。现年21岁的她将首站设在阿克套，并在里海之滨停留数日，细致感受这座海滨城市的独特风貌。按照既定行程，接下来她还将前往别克特阿塔、肖潘阿塔地宫等圣地参观探访。

结束曼格斯套州的行程后，布尔莲计划继续向西哈州进发，并最终骑行走遍哈萨克斯坦各个地区。她表示，此行的核心目标，是深入了解哈萨克民族的传统文化与历史脉络，同时与不同地区的民众面对面交流。

—与以往的旅行相比，这次出发我心里多少有些忐忑，因为我觉得自己对哈萨克斯坦的了解还不够深入。我希望通过这次骑行，真正读懂这片土地。在规划路线时，我发现各个城镇之间距离很远。除此之外，我并没有太多担心，只是希望途中不要遇到狼，-布尔莲在接受采访时坦言。

她还表示，将通过社交媒体持续分享旅途中的所见所闻与个人感受。

值得一提的是，布尔莲并非骑行“新手”。2024年，她曾完成从乌鲁木齐到阿斯塔纳的跨国骑行，用23天时间走完2000多公里。行程结束后，她还将陪伴自己一路前行的单车捐赠给了首任总统博物馆。

【编译：阿遥】