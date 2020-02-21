农业部计划将耕地面积增加至2250万公顷

哈通社/努尔苏丹/2月21日 – 哈萨克斯坦农业部计划在2020年增加耕地面积。

农业部副部长阿伊达尔别克·萨帕罗夫在21日的农业部部委会议上表示，2019年哈萨克斯坦粮食收获量为1740万吨，较2018年减少了290万吨，同比下降了14.3%。

他表示，去年7~8月的酷暑是导致农业减产和产品质量下降的主要原因之一。

副部长同时指出，主要的农作物产量整体上仍然保持了平均值。不过，除阿克托别和曼格斯套州外，其他各州的饲料作物产量未能达到要求。因此，各州政府有必要考虑扩大饲料作物的耕地面积。





萨帕罗夫称，农业部计划在2020年将耕地面积增至2250万公顷，这将比2019年多24万公顷。

今年，油料作物、饲料作物、蔬菜的种植面积将有所增加。

副部长指出，去年荞麦的种植面积较2018年减少了2.94万公顷，其中，降幅最大的地区是东哈州（1.17万公顷）、巴甫洛达尔州（9200公顷）和库斯塔奈州（7000公顷）。这导致了荞麦价格的上涨。鉴于这一作物的社会价值，今年其种植面积也将增加。

【编译：木合塔尔·木拉提】