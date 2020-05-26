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    09:57, 26 五月 2020 | GMT +6

    哈萨克斯坦今年粮食播种总面积将为2250万公顷

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    哈通社/努尔苏丹/5月26日 – 2020年哈萨克斯坦谷物种植面积将为1490万公顷。

    农业部部长萨帕尔汗·奥马洛夫26日表示，根据计划，2020年哈萨克斯坦的谷物种植总面积将为2250万公顷，较2019年增加了23.8万公顷。

    他强调，为了促进进口替代，今年农业部对耕地结构的多样化问题尤为注重。

    «今年油料作物的种植面积为12.22万公顷，蔬菜作物的种植面积为1万公顷，园艺作物的种植面积为1500公顷，土豆总之面积为7800公顷，饲料作物30.86万公顷，甜菜种植面积2400公顷。»他说。

    奥马洛夫称，今年全国播种的谷物总面积为1490万公顷，较去年减少了19.16万公顷。

    目前耕种工作已在全国范围内全面展开。

    截至目前，已完成960万公顷（65%）的谷物和豆类、230万公顷（76%）的油料作物、40万公顷（85%）的蔬菜和土豆、2.05万公顷（93%）的甜菜、11.8万公顷（100%）的棉花的播种工作。

    阿克托别、阿特劳州已经基本结束了今年的播种任务。

    国家气象总局预计，5月下旬将出现多雨天气，特别是在库斯塔奈州、西哈州、阿克莫拉州、北哈州、东哈州和巴甫洛达尔州。为此，农业部要求相关地区增派人手，合理安排轮换班次，抓紧时间尽快完成播种任务，避免不利天气对播种工作造成影响。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 农业 统计 经济 黄金储备
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