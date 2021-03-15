政府总理对阿联酋进行访问 两国签署22亿美元的投资协议

哈通社/阿布扎比/3月15日--据哈萨克斯坦政府总理新闻处消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明在对阿联酋进行工作访问期间，与阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆以及阿联酋副总理兼总统事务部长谢赫·曼苏尔·本·扎耶德·阿尔·纳赫扬举行了会谈。

双方讨论了早先达成的协定的执行进展情况，以及在贸易和经济、金融和投资、运输和物流、农工、旅游、航天、采矿和冶金、能源和其他领域开展双边合作的前景。

政府总理还会见了阿联酋的商界领袖：穆巴达拉国有控股公司（Mubadala）、

“Aldar Properties”公司、“ADQ”公司，以及“Al Dahra Holding”公司、“International Holdings Company”（Royal Group）公司的管理层。根据谈判结果，哈萨克斯坦和阿联酋签署了17项政府间和商业协议，内容涉及建设家禽养殖场和奶牛场，水果和蘑菇的生产和加工，采矿、冶金和地质勘探领域的合作，在埃基巴斯图兹市工业区建立工业园，在东哈州建设«卡屯-卡拉盖»旅游综合体，以及在哈萨克斯坦开始生产电动汽车零部件等联合项目。

阿联酋将参与卡拉干达州供水和污水处理项目的实施，其中涉及先进技术的转让和随后在哈萨克斯坦的生产本地化。

为了资助农工综合体的项目，哈萨克斯坦和阿联酋将建立一个总资本为1亿美元的联合基金。

两国将在阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）开展“电子银行（E-Banking）”领域的合作。

以上这些项目对哈萨克斯坦经济的投资总额约为22亿美元。

在扩大两国之间空中交通框架内，阿联酋低成本航空公司“Wizz Air Abu Dhabi”将于今年5月开通阿布扎比-阿拉木图和阿布扎比-努尔苏丹航线上推出定期客运航班。

政府总理在迪拜与迪拜国际金融中心（DIFC）和迪拜投资公司的管理层举行了会谈，期间，双方讨论了哈萨克斯坦和阿联酋之间金融和投资合作发展的进一步前景，包括与阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）进行合作。

【编译：阿拉依】



