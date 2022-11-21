荷兰与德国接壤地区暴发禽流感疫情 约22万只家禽被扑杀

哈通社/阿斯塔纳/11月21日--据中新社报道， 19日荷兰与德国接壤地区暴发疫情，约22万只家禽被扑杀。

据荷兰农业、自然及食品质量部当日发布的公告，荷兰东南部与德国接壤的林堡省芬莱市(Venray)一处养鸡场发现禽流感病例，为防疫情扩散，涉事农场约22.3万只肉鸡被扑杀。

公告指涉事农场方圆1公里以内无其它农场，故无需采取防疫措施；方圆3公里以内有6家农场，正在接受当局的防疫检查。

同时，涉事农场方圆10公里以内有43家农场，且一小块区域系德国领土；经与德国当局协商，荷兰农业、自然及食品质量部对43家农场下达“封锁令”，禁止农场对外运送家禽、蛋、肉、肥料等产品，民众也不得在这些地区狩猎。

作为欧洲禽类产品出口大国，荷兰约有2000多家禽蛋农场，每年鸡蛋净出口达60多亿枚，但去年以来，荷兰已有60多家农场暴发禽流感疫情，当局扑杀的家禽数量超过400万只。

今年10月，欧盟食品安全局与欧洲疾病预防与控制中心曾联合发布报告，表示欧洲正经历史上最大规模的禽流感疫情，已上报2460多起疫情，扑杀4800万只家禽，波及全欧37个国家，不论是病例数量还是疫情范围都创“新高”。