不断精进知识才能善用天赋——从塔吉克斯坦回归的22岁血亲同胞

哈通社/阿拉木图/8月23日 – 绘画艺术，常常被认为是自然之灵赋予天赋异禀者的特殊才华。拥有这种天赋的人，很擅长从偶遇的人身上主要到那些其本人都未必发现的细节。今天我们将要对话的对象——生活在阿拉木图的绘画者阿吉兹别克·巴拉托夫——就是这样一位依靠自己的才华，打拼出了一番事业的年轻人。

记者： 阿吉兹别克，虽然人们非常喜欢你在城市中创作的各种壁画，但对于身为作者的你，却知之甚少。所以，我们不妨将话题从这里开始...

阿吉兹别克：我的全名是阿吉兹别克·巴拉托夫，今年22岁，出生于塔吉克斯坦并在那里长大成人。当下，我就读于以卡尼什·萨特巴耶夫的名字命名的哈萨克国立技术大学四年级。我是今年升入四年级的。我所学习的方向是绘画和设计专业。

在哈萨克斯坦求学是我儿时的梦想，为此我用上了全部的努力。这是因为，我来自一个非常普通的多子女家庭。仅凭我父母的力量，是无法负担我在阿拉木图这样的大城市生活和学习的。

记者：你是从什么时候开始对绘画感兴趣的？参加过专门的培训班吗？

阿吉兹别克：所有人在孩提时代都会喜欢用纸和笔涂鸦创作。随着时间的推移，我逐渐意识到，绘画创作并不是我闲暇时的消遣，而是发自内心的追求。也就是从那时开始，我萌生了走上创作之路的想法。

从学校毕业后，我依然没有放弃这个想法，并来到了阿拉木图这座大都市。就像我之前所说的，我的家庭没有能力承担我参加绘画培训的费用，所以我从小就没有参加过任何专业的绘画培训课程。

所有的东西都是我自学的。我相信，这种天赋是遗传自我的父亲。我的父亲并不是职业画家，他在其他领域工作，但时不时喜欢在画布上创作。

记者：有一种观点认为，绘画是融合了各种学科的综合性艺术领域。您觉得，在您走上这条道路的过程中，您身上的哪些能力起到了更多的帮助？

阿吉兹别克：绘画艺术，要求走上这条道路的人孜孜不倦的汲取知识，不断地劳动。从逻辑学到心理学、哲学、数学、历史、文学、音乐，绘画堪称联结所有学科的通道。没有探索和追寻的执念，想要创作出好的作品是不可能的。

在这条道路上，准确性、精确度和知识不可或缺。一个人想要创作，首先要拥有创作的娴熟技巧和能力，并且不断地去精进这种能力。任谁都不可能不学习就掌握一切。只有不断学习，精进水平，才能让天赋得到发挥。我把业余时间都用在了精进自己的能力上，每一次的创作都是一次学习。

记者：请不要介意，能问一下您的民族是什么吗？

阿吉兹别克：我是哈萨克族。我父亲是哈萨克，我的母亲是乌兹别克。在大学二年级时，我成为了哈萨克斯坦公民。能够回归历史祖国，对于一个哈萨克族裔而言，是一种很大的欢喜。我有很多亲人生活在哈萨克斯坦。

只有我的父母依然留在塔吉克斯坦。如果一切顺利，今年秋天，父母将带着我的弟弟妹妹们，移居到阿拉木图。我的父亲一直期待着这一天，作为子女，我也一直认为帮助父亲实现梦想是我的一种责任。

记者：阿吉兹别克，不要说从一个国家移民了，就是从一个村庄搬迁到另一个村庄也不是一件简单轻松的事情。我想说的是，如果在城里没有自己的固定住所，想要生活并不容易...

阿吉兹别克：我经营着一个与绘画和视觉艺术相关的小生意。工作室的名字是——AZIS ART。一方面呢，这个工作和我就读的专业相近，另一方面我也能借此增长经验，还能挣钱。也就是说，我在尝试把我的天赋转变为财富。我用了两年的时间，攒了一笔钱，购买了房子和车子。我的团队目前已经有30人了。

记者：订单是怎样下达的？

阿吉兹别克：我们会把之前创作的作品上传到互联网社交媒体上，并通过网络渠道来获取订单。大多数订单是关于创作城市壁画的，此外还有室内墙壁上的装饰画、大型餐厅、美发沙龙的墙面装饰等等。

记者：您的团队在大都市的一座桥下进行了创作，给桥墩画上了不同的颜色。这个过去不怎么起眼的地方，如今变得从很远处就抓人眼球了。进行这种创作的想法是怎么出现的？

阿吉兹别克：阿拉木图是哈萨克斯坦最美丽和最大的城市，是我和我朋友们最爱的地方。因此，我们都希望能够为这个我们生活和学习的地方送上一份特殊的礼物。所以，我们在网上发布了自己的想法，并表达了已经准备好进行创作的意愿。

这个主意得到了阿拉木图市政府的认可，于是我们就开干了。这个涂鸦创作是以抽象风格制作的。每个人都会对它有自己的解读。有人从上面看到了大象，有人看到了戴着帽子的女孩，还有人说看到了城市的图案。仔细去看，还会看到其中有着阿拉木图的象征——苹果。所有的这一切都在作品中呈现了出来，丰富而不单一。

这个作品是以动态、静力学风格保存的图案，将能够保存很久，因为我们使用了高质量的油漆，这些油漆是市政府资助购买的。我们将在不久的将来启动另一个大项目，现在我们正在画草图，并讨论我们将使用什么风格。

记者：您的团队只在阿拉木图市内进行创作吗？

阿吉兹别克：不，我们接受来自全国的订单。我们之前曾在阿克套的高层公寓楼外墙壁上进行创作，在阿斯塔纳也有我们的作品。不过，大多数创作都是在阿拉木图进行的。我们也曾经接到过在国外的订单。

记者：您说的国外，具体是哪些国家？

阿吉兹别克：我们在迪拜画过一系列壁画。迪拜是世界上最美的城市之一，因此我们对接到那里的订单感到非常开心。此外，我们还在塔什干进行过创作项目。

记者：您接下来有什么计划吗

阿吉兹别克：虽然说未来的路由未来决定，但作为一个人，只要你立下一个对未来的期许和理想，就会有努力的动力。我想继续精进自己的知识和能力。我希望能够在未来开办一个绘画中心，为这个行业的发展贡献自己的力量，用美丽、独特的艺术创作，为世人带去不同的看待世界的角度，帮助更多的人。

记者：感谢您接受采访！

【编译：木合塔尔·木拉提】