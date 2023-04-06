农业部门备战春耕，全国计划种植2340万公顷土地

哈通社/阿斯塔纳/4月6日--哈萨克斯坦南部地区农民自春耕工作开始以来已经种植了31.14万公顷的作物。

根据农业部提供的数据，今年全国计划种植2340万公顷土地。按照计划，谷物、饲料、蔬菜和瓜类的种植面积将增加。

农业部门现有16万台拖拉机、5千多台高性能播种机组、7.8万台播种机和22.6万台土壤处理机具已经准备好进行大规模的种植。

为保障春季工作顺利开展，今年共划拨了41.3万吨柴油燃料，这一数字比去年高出13万吨，且燃料价格在2月到4月期间不会发生变化。全国农业生产用柴油平均价格定为每升204坚戈，比市面便宜15-20%。截至今天，已经向全国各地输送了约163万吨燃料，完成了计划的44%。

今年计划施肥70多万吨，其中63%将是国产硝酸铵和氨硫磷。到目前为止，已经向各地农民运送了17.73万吨化肥。地方预算将划拨313亿坚戈用于肥料补贴。

今年期货交易计划将继续推进，涉及总额约200亿坚戈。此外，国家粮食公司还将继续向农业生产大户提供约350亿坚戈的优惠商业贷款。

【编译：阿遥】