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过去24小时全国新增140例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/10月26日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 140例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至10月26日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达110 542人 。
各地区累计确诊和新增情况如下：
努尔苏丹市 - 14433 (+23)
阿拉木图市 - 14662 (+15)
奇姆肯特市 - 5225
阿克莫拉州 - 3634 (+14)
阿克托别州 - 3285 (+4)
阿拉木图州 - 5089 (+8)
阿特劳州 - 11257 (+3)
东哈州 - 9167 (+25)
江布尔州 - 4172 (+3)
西哈州 - 6966 (+5)
卡拉干达州 - 10500 (+10)
库斯塔奈州 - 3587 (+6)
克孜勒奥尔达州 - 3252
曼格斯套州 - 3385 (+1)
巴甫洛达尔州 - 4156 (+12)
北哈州 - 4364 (+9)
突厥斯坦州 - 3408 (+2)
【编译：木合塔尔·木拉提】