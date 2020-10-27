08:06, 27 10月 2020 | GMT +6
过去24小时全国新增142例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/10月27日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 142例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至10月27日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达110684人 。
各地区累计确诊和新增情况如下：
努尔苏丹市 - 14453 (+20)
阿拉木图市 - 14672 (+10)
奇姆肯特市 - 5226 (+1)
阿克莫拉州 - 3646 (+12)
阿克托别州 - 3287 (+2)
阿拉木图州 - 5094 (+5)
阿特劳州 - 11262 (+5)
东哈州 - 9197 (+30)
江布尔州 - 4175 (+3)
西哈州 - 6975 (+9)
卡拉干达州 - 10510 (+10)
库斯塔奈州 - 3594 (+7)
克孜勒奥尔达州 - 3252
曼格斯套州 - 3388 (+3)
巴甫洛达尔州 - 4170 (+14)
北哈州 - 4375 (+11)
突厥斯坦州 - 3408
【编译：木合塔尔·木拉提】