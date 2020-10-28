08:18, 28 10月 2020 | GMT +6
过去24小时全国新增148例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/10月28日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 148例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至10月28日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达110832人 。
各地区累计确诊和新增情况如下：
努尔苏丹市 - 14477 (+24)
阿拉木图市 - 14681 (+9)
奇姆肯特市 - 5229 (+3)
阿克莫拉州 - 3654 (+8)
阿克托别州 - 3291 (+4)
阿拉木图州 - 5107 (+13)
阿特劳州 - 11266 (+4)
东哈州 - 9221 (+24)
江布尔州 - 4177 (+2)
西哈州 - 6983 (+8)
卡拉干达州 - 10522 (+12)
库斯塔奈州 - 3601 (+7)
克孜勒奥尔达州 - 3253 (+1)
曼格斯套州 - 3391 (+3)
巴甫洛达尔州 - 4184 (+14)
北哈州 - 4387 (+12)
突厥斯坦州 - 3408
【编译：木合塔尔·木拉提】