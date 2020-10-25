中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:05, 25 10月 2020 | GMT +6

    过去24小时全国新增152例新冠确诊病例

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/10月25日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 152例经PCR检测确诊的COVID-19病例。

    截至10月25日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达110 402人 。

    各地区累计确诊和新增情况如下：

    阿拉木图市 - 14647(+20)

    努尔苏丹市 -14410(+15)

    阿特劳州 - 11254(+5)

    卡拉干达州 - 10490(+10)

    东哈州 - 9142 (+27)

    西哈州 - 6961(+8)

    奇姆肯特市 -5225(+3)

    阿拉木图州 - 5081(+12)

    北哈州 - 4355(+9)

    江布尔州 - 4169(+4)

    巴甫洛达尔州 - 4144(+13)

    阿克莫拉州- 3620(+12)

    库斯塔奈州 - 3581(+6)

    突厥斯坦州 - 3406(+1)

    曼格斯套州 - 3384(+6)

    阿克托别州 -3281(+1)

    克孜勒奥尔达州 -3252(+0)

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!