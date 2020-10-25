09:05, 25 10月 2020 | GMT +6
过去24小时全国新增152例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/10月25日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 152例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至10月25日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达110 402人 。
各地区累计确诊和新增情况如下：
阿拉木图市 - 14647(+20)
努尔苏丹市 -14410(+15)
阿特劳州 - 11254(+5)
卡拉干达州 - 10490(+10)
东哈州 - 9142 (+27)
西哈州 - 6961(+8)
奇姆肯特市 -5225(+3)
阿拉木图州 - 5081(+12)
北哈州 - 4355(+9)
江布尔州 - 4169(+4)
巴甫洛达尔州 - 4144(+13)
阿克莫拉州- 3620(+12)
库斯塔奈州 - 3581(+6)
突厥斯坦州 - 3406(+1)
曼格斯套州 - 3384(+6)
阿克托别州 -3281(+1)
克孜勒奥尔达州 -3252(+0)
【编译：阿依波塔】