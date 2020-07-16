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新冠肺炎：哈国过去24小时新增1674例确诊病例
哈通社/努尔苏丹/7月16日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达6.5万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 1674例 确诊的COVID-19病例。
其中863例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况（新增总数/无症状病毒携带者数量）：
努尔苏丹市 - 204 / 83
阿拉木图市 - 219 / 126
奇姆肯特市 - 76 / 40
阿克莫拉州 - 43 / 24
阿克托别州 - 53 / 28
阿拉木图州 - 88 / 55
阿特劳州 - 218 / 176
东哈州 - 133 / 60
江布尔州 - 87 / 46
西哈州 - 101 / 61
卡拉干达州 - 100 / 36
库斯塔奈州 - 49 / 21
克孜勒奥尔达州 - 74 / 36
曼格斯套州 - 41 / 25
巴甫洛达尔州 - 63 / 20
北哈州 - 95 / 7
突厥斯坦州 - 30 / 19
截至7月16日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 65188人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】