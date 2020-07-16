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    09:11, 16 七月份 2020 | GMT +6

    新冠肺炎：哈国过去24小时新增1674例确诊病例

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    哈通社/努尔苏丹/7月16日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达6.5万多人。

    据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 1674 确诊的COVID-19病例。

    其中863为无症状冠状病毒携带者。

    各地区新增情况（新增总数/无症状病毒携带者数量）：
    努尔苏丹市 - 204 / 83
    阿拉木图市 - 219 / 126
    奇姆肯特市 - 76 / 40
    阿克莫拉州 - 43 / 24
    阿克托别州 - 53 / 28
    阿拉木图州 - 88 / 55
    阿特劳州 - 218 / 176
    东哈州 - 133 / 60
    江布尔州 - 87 / 46
    西哈州 - 101 / 61
    卡拉干达州 - 100 / 36
    库斯塔奈州 - 49 / 21
    克孜勒奥尔达州 - 74 / 36
    曼格斯套州 - 41 / 25
    巴甫洛达尔州 - 63 / 20
    北哈州 - 95 / 7
    突厥斯坦州 - 30 / 19

    截至7月16日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 65188

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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