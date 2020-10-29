08:16, 29 10月 2020 | GMT +6
过去24小时全国新增268例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/10月29日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 268例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至10月29日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达111100人 。
各地区累计确诊和新增情况如下：
努尔苏丹市 - 14510 (+33)
阿拉木图市 - 14693 (+12)
奇姆肯特市 - 5231 (+2)
阿克莫拉州 - 3664 (+10)
阿克托别州 - 3293 (+2)
阿拉木图州 - 5112 (+5)
阿特劳州 - 11270 (+4)
东哈州 - 9360 (+139)
江布尔州 - 4180 (+3)
西哈州 - 6992 (+9)
卡拉干达州 - 10532 (+10)
库斯塔奈州 - 3608 (+7)
克孜勒奥尔达州 - 3259 (+6)
曼格斯套州 - 3391
巴甫洛达尔州 - 4196 (+12)
北哈州 - 4400 (+13)
突厥斯坦州 - 3409 (+1)
【编译：木合塔尔·木拉提】