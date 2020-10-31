09:35, 31 10月 2020 | GMT +6
过去24小时全国新增461例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/10月31日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 461 例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至10月31日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达111953人 。
各地区累计确诊和新增情况如下：
努尔苏丹市 - 14568 (+31)
阿拉木图市 - 14732 (+21)
奇姆肯特市 - 5238 (+6)
阿克莫拉州 - 3723 (+39)
阿克托别州 - 3311 (+6)
阿拉木图州 - 5145 (+14)
阿特劳州 - 11294 (+12)
东哈州 - 9798 (+233)
江布尔州 - 4185 (+2)
西哈州 - 7013 (+13)
卡拉干达州 - 10558 (+16)
库斯塔奈州 - 3628 (+12)
克孜勒奥尔达州 - 3262
曼格斯套州 - 3398 (+6)
巴甫洛达尔州 - 4244 (+25)
北哈州 - 4438 (+21)
突厥斯坦州 - 3418 (+4)
【编译：木合塔尔·木拉提】