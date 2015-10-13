中国哈萨克大学生协会在中国24个省市表演黑走马舞蹈 庆祝哈萨克汗国550周年

哈通社北京10月13日电（记者萨德克•阿克加诺夫）日前，中国哈萨克大学生协会组织分布在中国24个省、市和自治区的哈萨克族大学生，以《黑走马》舞蹈表演形式，庆祝哈萨克汗国建立550周年。各地学子的舞蹈表演被整合成了一段5分钟的视频。

在接受哈通社记者采访时，中国哈萨克大学生协会副会长、安徽省淮北市国际政策研究中心实习生吉格尔•哈宾吾勒说："哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫宣布2015年为哈萨克汗国建立550周年纪念之年。听到这个消息后，我们就开始着手组织此次活动，从4月开始一直到10月的近6个月时间中，我们游历了全国24个省、市和自治区，录制了当地哈萨克族学生为庆祝这一重大节日而表演的民族舞蹈--《黑走马》。这是我们献给哈萨克斯坦人民的献礼，也是对我们民族文化和历史的热爱。"

据悉，中国哈萨克大学生协会近3000名会员参与了此次活动，《黑走马》舞蹈表演遍及新疆、河南、江苏、安徽、四川、青海、甘肃、广东甚至高原上的西藏。吉格尔本人还在天安门广场和长城上表演了舞蹈。（编译：塔尔）