08:05, 18 11月 2020 | GMT +6
过去24小时全国新增682例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/11月18日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增682例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至11月18日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 122335人 。
各地区累计确诊和新增情况如下：
努尔苏丹市 - 15314(+79)
阿拉木图市 - 15324(+35)
奇姆肯特市 - 5303 (+6）
阿克莫拉州 - 4358 (+41)
阿克托别州 - 3423 (+3)
阿拉木图州 - 5415 (+17)
阿特劳州 - 11460 (+11)
东哈州 - 14156 (+230)
江布尔州 - 4272 (+8)
西哈州 - 7564 (+37)
卡拉干达州 - 10859 (+18)
库斯塔奈州 - 4429 (+58)
克孜勒奥尔达州 - 3269
曼格斯套州 - 3418（+2）
巴甫洛达尔州 - 5144 (+61)
北哈州 - 5181 (+74)
突厥斯坦州 - 3446 (+2)