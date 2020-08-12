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过去24小时全国新增691例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/8月12日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达10万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 691例 确诊的COVID-19病例。
其中377例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 143 / 105
阿拉木图市 - 97 / 75
奇姆肯特市 - 7 / 1
阿克莫拉州 - 50 / 27
阿克托别州 - 16 / 6
阿拉木图州 - 22 / 15
阿特劳州 - 21 / 18
东哈州 - 75 / 26
江布尔州 - 19 / 16
西哈州 - 45 / 20
卡拉干达州 - 66 / 9
库斯塔奈州 - 29 / 17
克孜勒奥尔达州 - 9 / 6
曼格斯套州 - 15 / 11
巴甫洛达尔州 - 26 / 8
北哈州 - 35 / 10
突厥斯坦州 - 16 / 7
截至8月12日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 100855人 。