08:12, 19 11月 2020 | GMT +6
过去24小时全国新增762例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/11月19日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增762例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至11月19日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 123097人 。
各地区累计确诊和新增情况如下：
努尔苏丹市 - 15395(+81)
阿拉木图市 - 15367(+43)
奇姆肯特市 - 5310 (+7）
阿克莫拉州 - 4400 (+42)
阿克托别州 - 3427 (+4)
阿拉木图州 - 5448 (+33)
阿特劳州 - 11477 (+17)
东哈州 - 14408 (+252)
江布尔州 - 4282 (+10)
西哈州 - 7604 (+40)
卡拉干达州 - 10879 (+20)
库斯塔奈州 - 4489 (+60)
克孜勒奥尔达州 - 3274（+5）
曼格斯套州 - 3420（+2）
巴甫洛达尔州 - 5209 (+65)
北哈州 - 5260 (+79)
突厥斯坦州 - 3448 (+2)