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    14:18, 10 八月份 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦服装制造业上半年产值达244亿

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    哈通社/努尔苏丹/8月10日 – 2021年上半年哈萨克斯坦服装制造业产值达244亿坚戈，较2020年同期增长19.5%。

    根据统计分析网站energyprom.kz 数据，2020年哈萨克斯坦服装制造业全年的产值为536亿坚戈，较2019年增长了6.2%。

    2021年1~6月哈萨克斯坦服装制造业半数左右的产值来自三个地区：阿拉木图州（47亿坚戈）、阿拉木图市（40亿坚戈）和卡拉干达州（32亿坚戈）。

    统计显示，去年哈萨克斯坦服装制造业男性服饰产量增长了4.4%或8.98万件，针织服装产量增长11.8%或5.83万件，毛纺服饰产量增长7.5%或5.71万件。

    帽的产量比去年增加了35.7%，皮衣和配饰比去年增加了42.4%。

    女性和女童外套、婴儿针织品和袜子的产量则有所下降。

    值得一提的是，哈萨克斯坦教育和科学部已经发布了一份决定，表示受COVID-19疫情影响，2021/2022学年将不再要求中小学生身着各自学校的统一校服上课，而是可以自行选择服装。

    教科部做出这一决定，主要原因是由于短时间内集中采购校服的人群，会增加COVID-19感染病患的潜在传播可能。此外，校服费用也会对当前经济条件下的很多家庭造成一定的压力。

    但这项决定对部分从事校服生产的企业造成了影响，这些企业早在半年前就采购原料开始了校服生产，目前如何处理已经制好的校服成为了这些企业需要解决的问题。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦制造 工业创新发展 统计 经济 黄金储备 工业
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