24小时阳光下的斋戒：北极圈的斋月

哈通社阿斯塔纳6月10日电 伊斯兰教历八月已接近尾声，穆斯林即将迎来既是吉庆又是考验的斋月。

由于封斋的时段是从日出前到日落，对于北半球的穆斯林来说，今年将是其所在地区每日封斋历时最长的斋月之一。



在北极圈的附近，夏季白天最长的日子，几乎都是白昼，光照近24个小时。



近年来，欧洲教法与研究理事会一直在探索为北欧、北美地区靠近极圈生活的穆斯林制定新的斋月指导方针，以适应瑞典、冰岛，俄罗斯，加拿大等国穆斯林斋月的实际情况。



因为在这些地区封斋的的穆斯林，在夏日的上述国家日光仍然无处不在，很难准确地确定日出和日落时间，封斋的时间过长。



对此，目前存在的教法主张有：



1、瑞典伊斯兰协会发言人穆罕默德·哈里克（Mohammed Kharraki,）建议穆斯林以"太阳明确日出和日落的最后时间确定"。



2、也有教法学家指出，既然无明确日落和日出，而麦加穆斯林世界的中心，建议参考麦加的开斋和封斋的时间。



生活在世界其他地方的穆斯林，每天禁食的时间一般为大约有14到16个小时，你可能不知道这些穆斯林将如何在斋月的日子在北极圈如何进行封斋。