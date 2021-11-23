联合国：每24秒有一人在交通事故中丧生

哈通社/纽约/11月23日 —— 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯21日在世界道路交通事故受害者纪念日敦促所有国家、企业和公民月共同努力，使世界各地的道路更加安全。

古特雷斯在 声明 中表示：“每24秒就有一人因道路交通碰撞事故而丧生。值此世界道路交通事故受害者纪念日，让我们对数百万人的不幸离世加以深思。”

今年的主题凸显了降低交通速度对于防止死亡和重伤的重要性，特别是防止刚成年的年轻人、行人以及儿童、老年人和残疾人等其他易受伤害的道路使用者死亡和受重伤。

古特雷斯说：“我敦促所有国家、企业和公民支持当地和全球的努力，使世界各地的道路、特别是中低收入国家的道路更加安全，全球超过90%的道路死亡事故发生在这些国家。”

动员全社会

古特雷斯还鼓励所有会员国加入各项联合国道路安全公约及实施全社会行动计划，并敦促所有捐助者通过联合国道路安全基金增加亟需的财政和技术捐助。

他说：“展望明年即将召开的联合国大会加强道路安全高级别会议，让我们铭记——每一个人都应在保持道路安全方面发挥作用。今天和未来的每一天，让我们致力于使世界各地的每一个人都能享有更加安全的道路。”

世界卫生组织数据显示，每年，全世界约有130万人的人生因道路交通事故而终止。还有2000万至5000万人受到非致命伤害，其中许多因此而残疾。道路交通伤害是5至29岁人群的主要杀手。

90%以上道路交通死亡发生在低收入和中等收入国家。非洲区域的道路交通伤害死亡率最高。即使在高收入国家，社会经济地位较低者也更容易卷入道路交通事故。

道路交通伤害给个人、家庭和整个国家带来巨大经济损失，占大多数国家国内生产总值的3%。

联合国大会通过决议，确定了到2030年将全球道路交通碰撞死亡和伤害数量减半的宏伟目标。要实现这一目标，我们做的还远远不够。