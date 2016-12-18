哈中建交25周年庆祝晚宴在北京举行 600多嘉宾出席

哈通社北京 - 哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，哈萨克斯坦独立25周年暨哈中建交25周年晚宴在北京燕莎中心凯宾斯基饭店举行。

晚宴由哈萨克斯坦驻华大使馆组织举办。



中国人民政治协商会议全国委员会副主席王正伟、中国外交部部长助理李惠来等多位中国高层领导人，以及来自国际组织、各国驻华外交机构代表、商界人士、中国哈萨克族知名人士等，共计600多人出席晚宴。







哈萨克斯坦驻中华人民共和国特命全权大使沙赫拉特•努雷舍夫首先致辞，向前来出席晚宴的嘉宾致以诚挚的感谢和祝贺。







随后，中国人民政治协商会议全国委员会副主席王正伟发表讲话，高度评价哈萨克斯坦在独立25年间取得的非凡成就，并祝愿哈萨克斯坦继续创造辉煌，完成"光明大道"经济计划各项目标，实现"哈萨克斯坦梦"。







晚宴期间，为表彰为哈中两国友谊所做出的杰出贡献，沙赫拉特•努雷舍夫大使代表哈萨克斯坦政府授予首任中国驻哈萨克斯坦大使（1992-1993年）、原中国外交部副部长、原上合组织执行秘书、中国国际问题研究基金会荣誉主席张德广"哈萨克斯坦共和国独立25周年"奖章。



晚宴后，努雷舍夫与王正伟一同参观了"Made in Kazakhstan"农产品及食品展览。







据悉，该展览展出了来自哈萨克斯坦11个地区的25家企业生产的商品。



【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：木合塔尔·木拉提】