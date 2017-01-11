25年间中国与中亚国家贸易总量提升近60倍

哈通社阿斯塔纳 - 据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，中国与中亚五国（哈萨克斯坦、吉尔吉斯、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦）建交25周年庆祝招待会，1月10日在北京钓鱼台国宾馆举行。

中国全国政协副主席罗富和、中国人民对外友好协会会长李小林、外交部部长助理李惠来、中国中亚友好协会会长张德广、哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫以及中亚其他四国驻华大使等约250人出席了当天的招待会。



中国全国政协副主席罗富和在致辞中，谈到了在25年前，中国外交人员在5天的时间中，与乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯和土库曼斯坦5国签署建立外交关系的公报的往事。



"在25年的时间里，中国与哈萨克斯坦、吉尔吉斯和塔吉克斯坦解决了双方边境上的历史遗留问题，将3300公里的交界地区变成了相互交流和发展的桥梁。"他说。







罗富和表示，在25年间，中国与中亚国家间的商贸往来增加了60多倍，从5000万美元增长至300亿美元。



致辞中，他还重点谈到了中国同中亚五国之间已经建成或正在建设当中的各项合作工程项目，这些项目涵盖电力、物流、交通和基础设施建设等。



据其透露，中国已在中亚五国建立了11所孔子学院。







罗富和表示，建交25年来，中国与中亚五国彼此信赖、和睦相处、互惠互利，各领域合作不断深入，政治互信不断加深。



谈及哈中关系时，罗富和表示，2017年是中国和哈萨克斯坦外交关系上的重要一年。2017年是哈萨克斯坦的中国旅游年，中国领导人今年将出席在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的世博会开幕仪式。



他还强调称，中方将坚定不移地巩固与各国的政治互信，推进"一带一路"建设，践行世代友好，愿与各方一道，以建交25周年为新起点，以共建"一带一路"为主线，不断提升与中亚五国的双边关系水平。



哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫随后致辞。



他表示，中国是首批承认哈萨克斯坦独立的国家之一。



25年来，哈中关系迈上了全面战略伙伴关系的新台阶，其中，经贸合作成为双边合作的主要动力之一。







努雷舍夫大使同时强调，中国国家主席习近平在2013年9月首次访问哈萨克斯坦时提出了建设"丝绸之路经济带"倡议和哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫受邀出席中国杭州二十国集团峰会都证明了哈中伙伴关系的特殊性。



招待会上，中国人民对外友好协会会长李小林还分别向中亚五国驻华大使赠送了建交纪念邮封，并共同为邮封揭幕。招待会由全国友协副会长、中国中亚友协副会长宋敬武主持。





中国于1992年与中亚五国建立外交关系，建交时间分别为：1992年1月2日与乌兹别克斯坦、1月3日与哈萨克斯坦、1月4日与塔吉克斯坦、1月5日与吉尔吉斯、1月6日与土库曼斯坦。



【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：木合塔尔·木拉提】