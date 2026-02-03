投资规模创纪录：阿斯塔纳吸引投资超2.5万亿坚戈

杰恩斯·哈斯姆别克指出，阿斯塔纳将继续吸引私人投资，相关资金不仅用于社会基础设施建设，同时也投向加工制造业、物流、交通运输等重点领域。

数据显示，2025年阿斯塔纳共吸引投资约2.5万亿坚戈，较上一年增长21.3%，创历史纪录。

他透露，在最近一次投资总部会议上，审议了多项投资者提案，其中包括：

建设并运营装机容量500兆瓦的燃气—蒸汽联合循环发电设施；

建设物流园区；

建设一所可容纳1000名学生的全日制及寄宿制私立学校等项目。

此外，会议还审议了拟入驻第二工业园区的一系列项目，包括：

建设机油生产工厂；

建设粉末及工业涂层生产工厂；

设立科研中心；

建设铝制品生产工厂。

市长表示，今年计划投产的投资项目数量将接近60个，总投资额约2200亿坚戈，有望创造2000多个新的就业岗位。

杰恩斯·哈斯姆别克强调，阿斯塔纳将持续、定期召开区域投资总部会议，为投资者提供全方位支持，进一步优化营商环境。

【编译：达娜】