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    17:15, 12 9月 2022 | GMT +6

    哈国2500多名受审人员佩戴电子镣铐

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    哈通社/努尔苏丹/9月12日--据内务部监狱系统委员会高层透露，在哈萨克斯坦，超过2500名受审人员佩戴了电子镣铐，占受审人员总数9%。

    数据显示，已有2500多名受审人员佩戴了电子镣铐，占受审人员总数9%。截至目前，缓刑人员总数达2.8万人。其中，326名是对未成年实施行性侵犯者。

    此外，由于使用电子镣铐手段，7个月内共查处了90起违法行为。以此为据，收集了30份立案材料，并移交司法机构处理。对他们的惩罚将被监禁取代。目前，已有6名被定罪者正在监狱服刑。

    据悉，通过电子镣铐，能够实现对社区服刑人员行踪24小时实时监控与约束。如果受审人员在22：00之后离开住所，警察则通过电话要求其返回家中。电子镣铐可有效降低缓刑人员再犯罪风险。

    据此前报道，相关部门已订购了2500套电子镣铐设备。这些设备将主要发往东哈州、卡拉干达州、库斯塔奈州等人口较多的地区的司法机关，用于试点使用。

    电子镣铐将被用于监控以下人员：经常性触犯缓刑条例者和积累多次警告的人员，以及曾经因对未成年人犯下性犯罪行为被审判过的人员。

    【编译：阿遥】

    标签:
    内务部 科技 犯罪 黄金储备
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