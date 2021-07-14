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    13:18, 14 七月份 2021 | GMT +6

    近250万哈萨克斯坦人观看了欧洲杯直播

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    哈通社/努尔苏丹/7月14日 – 今年共有250万哈萨克斯坦人通过电视观看了2020年欧洲足球锦标赛（UEFA EURO 2020）系列赛事的直播。

    据哈萨克斯坦国家电视台消息，根据TNS Central Asia研究公司提供的数据，2021年6月12日至7月12日的欧洲杯期间，哈萨克斯坦全国通过Qazaqstan和Qazsport两个频道观看全部51场比赛电视直播的观众总数达到了2 486 184人。

    其中，观众人数最多的5场比赛分别是：英格兰 - 德国，葡萄牙 - 德国，克罗地亚 - 西班牙，威尔士 - 丹麦，丹麦 - 比利时。

    上述5场比赛总计吸引885 460哈萨克斯坦球迷观赛。

    此外，通过Qazaqstan和Qazsport频道官网以及Qazaqstan.tv移动终端收看的比赛当中，观众人数最多的赛事是意大利与英格兰之间的比赛。

    这场决赛共吸引了281 339名观众。

    通过网站和手机终端收看人数最多的赛事还包括：

    匈牙利 - 葡萄牙（155 483 名观众）；

    土耳其 - 意大利（131 590 名观众）；

    法国 - 德国（114 374 名观众）；

    比利时 - 俄罗斯（103 764 名观众）。

    需要指出，TNS Central Asia公司的研究报告的调查工作是在人口数超过10万人的哈萨克斯坦城市进行的。

    2020年欧洲足球锦标赛的哈国境内放映权仅属于Qazaqstan和Qazsport频道所有。

    2020年欧洲足球锦标赛是第16届欧洲足球锦标赛。欧洲足球锦标赛是由欧洲足球联合会联盟主办的、由来自欧洲的男子国家足球队参与的四年一度的杯赛。 该赛事原定于2020年6月12日至7月12日举行。但由于2019冠状病毒病疫情，比赛被推迟到2021年6月11日至7月11日。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    体育 社会 足球 统计 黄金储备
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