近250万哈萨克斯坦人观看了欧洲杯直播

哈通社/努尔苏丹/7月14日 – 今年共有250万哈萨克斯坦人通过电视观看了2020年欧洲足球锦标赛（UEFA EURO 2020）系列赛事的直播。

据哈萨克斯坦国家电视台消息，根据TNS Central Asia研究公司提供的数据，2021年6月12日至7月12日的欧洲杯期间，哈萨克斯坦全国通过Qazaqstan和Qazsport两个频道观看全部51场比赛电视直播的观众总数达到了2 486 184人。

其中，观众人数最多的5场比赛分别是：英格兰 - 德国，葡萄牙 - 德国，克罗地亚 - 西班牙，威尔士 - 丹麦，丹麦 - 比利时。

上述5场比赛总计吸引885 460哈萨克斯坦球迷观赛。

此外，通过Qazaqstan和Qazsport频道官网以及Qazaqstan.tv移动终端收看的比赛当中，观众人数最多的赛事是意大利与英格兰之间的比赛。

这场决赛共吸引了281 339名观众。

通过网站和手机终端收看人数最多的赛事还包括：

匈牙利 - 葡萄牙（155 483 名观众）；

土耳其 - 意大利（131 590 名观众）；

法国 - 德国（114 374 名观众）；

比利时 - 俄罗斯（103 764 名观众）。

需要指出，TNS Central Asia公司的研究报告的调查工作是在人口数超过10万人的哈萨克斯坦城市进行的。

2020年欧洲足球锦标赛的哈国境内放映权仅属于Qazaqstan和Qazsport频道所有。

2020年欧洲足球锦标赛是第16届欧洲足球锦标赛。欧洲足球锦标赛是由欧洲足球联合会联盟主办的、由来自欧洲的男子国家足球队参与的四年一度的杯赛。 该赛事原定于2020年6月12日至7月12日举行。但由于2019冠状病毒病疫情，比赛被推迟到2021年6月11日至7月11日。

【编译：木合塔尔·木拉提】