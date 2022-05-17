总统：哈俄贸易额已达250亿美元

哈通社/努尔苏丹/5月17日--据总统府新闻局消息，16日在莫斯科举行的纪念集体安全条约签署30周年和集体安全条约组织成立20 周年会议之后，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京举行会谈。

会谈期间，两国总统讨论了双边议程的热点问题，以及哈俄在经贸领域的合作。

托卡耶夫总统表示，没有理由说两国之间的贸易、经济和政治合作的步伐缓慢，贸易额已达250亿美元。

-俄罗斯是哈萨克斯坦重要的贸易和经济伙伴。因此，尽管在当前的地缘政治局势中存在种种困难，我指示政府不仅要保持当前的贸易和投资合作步伐，还要进一步加强这方面的合作。这次，与我共同前来的还有负责这一领域的政府第一副总理及其他政府官员。他们受命与联邦政府在商业方向进行了富有成果的谈判。-总统说。

总统表示，如今有价值40亿美元的20个大型项目正在工程、冶金和化工等领域处于实施阶段。

俄罗斯总统普京则指出了两国间经贸合作发展的积极动态。

-总的来说，两国间合作在所有领域均发展的良好。 去年，两国间贸易额增长34%， 俄罗斯公司已向哈萨克斯坦经济投资 170 亿美元。 尽管目前的困难是众所周知的，但形势发展乐观。-他说

双方就计划今年秋季在奥伦堡举行的区域间论坛上讨论双边经济合作的所有问题达成共识。

托卡耶夫总统表示，他将应弗拉基米尔·普京的邀请参加6月在圣彼得堡举行的经济论坛。

此外，哈萨克斯坦政府代表团还计划参加在叶卡捷琳堡举行的大型工业展览。

【编译：阿依波塔】