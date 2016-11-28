《哈萨克斯坦独立25周年：业绩、成就与未来战略》国际研讨会在阿斯塔纳举行

哈通社阿斯塔纳 -- 《哈萨克斯坦独立25周年：业绩、成就与未来战略》国际研讨会28日在阿斯塔纳举行。

研讨会中，马吉利斯（议会下院）议长努尔兰•尼格马图林回忆起哈萨克斯坦人民在90年代经历的艰难阶段，以及恶性通货膨胀对人民福祉所带来的巨大影响。



"哈萨克斯坦获得独立的那段日子，可以说是非常地艰难。由于当时发生了经济危机，使得国内金融市场动荡不安。国内所有领域的生产量急剧下降，上千名居民失去了工作。国家积聚了大量的工资和养老金债务。通货膨胀逐渐恶化，转变为恶性通货膨胀，导致国内公民的财产急速贬值，使居民生活水平急剧恶化。在这样艰难的时刻，纳扎尔巴耶夫总统为恢复国家的经济活力和民众的生活水平采取了一系列改革措施，通过建立市场关系，促使国内企业逐步迈向全球化。纳扎尔巴耶夫总统通过组织私有化运动、建立新的收税制度、成立国家银行和业务系统等一系列措施和政策，使哈萨克斯坦逐渐走出困境。哈萨克斯坦在前苏联国家中是第一个制定养老保险制度的国家，在我国制定该制度后，其他相邻国家也陆续制定了各自的养老保险制度。"他说。



尼格马图林介绍说，独立至今，哈萨克斯坦取得了许多巨大成就。面临巨大的危机，依然能顺利走出困境并迅速发展的国家，在世界历史上是极为罕见的。在纳扎尔巴耶夫总统的英明领导下，哈萨克斯坦从一个原苏联原材料生产国，成为了如今国际政治舞台上的重要成员和地区领袖国家。



【记者：阿尔曼•阿斯卡洛夫 编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】