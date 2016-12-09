哈通社阿斯塔纳 -- 为庆祝我国独立25周年，民族和睦大会9日在阿斯塔纳市萨热阿尔卡自行车馆举办了"和平与和谐25周年"庆祝大会。

纳扎尔巴耶夫总统出席大会，并发表演讲说："今日，来自哈萨克斯坦各地的民族文化协会代表正在参加这项盛大的活动。国内共有1332个民族文化协会。国内所有公民都应该视哈萨克斯坦为自己的祖国。如今，国内所有公民均在为促进祖国的繁荣发展而贡献自己的一份力量。在这方面，民族和睦大会更是作出了杰出的贡献。民族和睦大会一直以来都在为加强宗教和民族团结而不懈努力。自成立以来，大会以促进共同团结进步，实现共同发展繁荣为己任，在维护社会稳定，促进各民族大团结，保障国家统一等诸多方面发挥了无可代替的重要作用，向世界充分展示了哈萨克斯坦社会稳定、经济发展、宗教和谐的良好形象，也充分证明了我国推行的民族政策的正确性，有效服务了国家工作大局。"



"此外，该活动还聚集了拥有爱国之心的热血青年。和平与和谐、平安与稳定是巩固国家独立不可或缺的精神支柱。我们就是在和平与和谐、平安与稳定的框架下获得了独立、提高了在国际舞台上的地位、提升了国内人民的生活水平。而民族和睦大会则是筑牢精神支柱的重要机构。我们拥有共同的希望、共同的命运、共同的祖国，让我们一起为促进‘永恒之国'的繁荣发展共同努力吧！"总统说。



据悉，共计有1万余人出席了"和平与和谐25周年"庆祝大会。



值得一提的是，民族文化协会今晚将举办名为"和平与创新25周年"的戏剧演出，展示哈萨克斯坦独立至今所取得的伟大历史成就。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】

