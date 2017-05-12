今天是哈萨克斯坦和芬兰建交25周年纪念日

哈通社阿斯塔纳 -- 5月12日是哈萨克斯坦和芬兰建立外交关系25周年纪念日。

当日，外交部副部长罗曼•瓦西里恩科在阿斯塔纳举行的一场新闻发布会上表示，芬兰是哈萨克斯坦在北欧地区的主要经贸合作伙伴和最大的投资来源国之一。其投资额目前已超3亿美元。目前，共有70余家芬兰企业入驻我国，其中包括能源、通信、交通、物流、采矿业、农业、加工业、建筑业及其他领域的企业。



据他介绍，哈芬两国合作伙伴关系有机会得到进一步增强。因为，哈萨克斯坦和芬兰经贸合作政府间委员会工作正逐渐发展。该委员会在最近召开的会议上决定就能源、教育、农业、交通及物流领域设立多个工作组。两国商业合作也为加强双边关系起到重要作用。此外，哈芬教育和投资领域的双边关系也在日益增强。最近两年，我国20余名飞行员前往芬兰民航学校接受培训。此外，还有100余名公务员前往芬兰接受培训。在博拉沙克奖学金计划框架下，在芬兰的哈萨克斯坦留学生人数也不少。





芬兰驻哈大使伊尔卡•莱塞伊尼高度评价两国外交关系的发展趋势，并表示应进一步加强两国外交现状。



"哈萨克斯坦是芬兰通向中亚地区的‘大门'。我们坚信，芬兰也将成为哈萨克斯坦通往北欧地区的‘大门'。我们对芬兰将参展参展阿斯塔纳世博会而感到荣幸。因为，这一年正好是芬兰独立100周年，也是两国建交25周年。"他说。



最后，瓦西里恩科向芬兰驻哈大使转交了外长阿布德拉赫曼诺夫对芬兰外长索伊尼的贺信。



据此前报道，6月19日至21日，芬兰总统尼尼斯托计划访问哈萨克斯坦，并出席阿斯塔纳世博会芬兰国家馆日活动。 在芬兰总统访哈框架下，6月19日，哈芬两国将开通阿斯塔纳-赫尔辛基直航航班。此外，6月18日至19日，芬兰将在阿斯塔纳举办奥卢市文化节活动。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】