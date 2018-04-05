纳扎尔巴耶夫总统出席田吉兹雪佛龙公司成立25周年庆典活动

哈通社/阿斯塔纳/4月5日 -- 纳扎尔巴耶夫总统4日出席在阿斯塔纳举行的田吉兹雪佛龙公司公司成立25周年庆典活动。

纳扎尔巴耶夫总统致辞中指出，"田吉兹雪佛龙公司"项目的签署已过去25年。



"25年期间，‘田吉兹雪佛龙公司'在石油天然气领域成为了领袖。项目落实以来，企业原油加工量增长了近30倍，总开采量约为30亿桶。" 纳扎尔巴耶夫总统说。



总统强调，田吉兹雪佛龙公司为国家经济发展做出了巨大贡献，哈萨克斯坦所生产的三分之一石油产品属于田吉兹雪佛龙公司。





"田吉兹雪佛龙公司为从事汽车制造、石油天然气、服务、运输以及建筑等领域上千家哈萨克斯坦企业的发展开辟了道路。目前，该项目为3万多人提供了固定工作岗位，而项目32%支出主要包括购买哈萨克斯坦所生产的产品和服务。"总统说。



纳扎尔巴耶夫总统表示，落实哈萨克斯坦第三阶段发展及第四次工业革命相关工作过程中，需要合理使用提高生产力和效率的现代化数字技术。



"根据石油天然气价格的下降及再生能源领域的发展趋势，石油天然气领域将面临产品再加工等问题。哈萨克斯坦对此也表示出浓厚兴趣。政府应同企业联合建立再加工企业并作出相关汇报。再加工领域首要目标是建造新的炼油厂，相信雪佛龙公司将对此给于支持。"纳扎尔巴耶夫总统说。



最后，总统强调，田吉兹雪佛龙公司至今所获得的成果主要取决于其员工们的知识水平以及丰富的工作经验。





【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】