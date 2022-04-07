欧洲统计局：欧元区物价涨幅达25年来最高水平

哈通社/布鲁塞尔/4月7日 —— 据中新社消息，根据欧洲统计局（Eurostat）公布的数据，欧元区消费者价格指数在2月份同比上升5.9%之后，3月份同比上升7.5%，已经达到1997年以来的最高水平。

据《回声报》报道，自2021年11月以来，欧元区通胀率每个月都在打破历史纪录。当前欧元区19个国家的几乎所有价格都在上涨，但主要是由燃油、天然气和电力价格飙升推动的。尤其是能源价格在国际冲突影响下加速上涨，在2月份同比上涨32%之后，3月份同比上涨44.7%；食品、烟草和酒类价格继2月份同比上涨4.2%之后，3月份涨幅达5%；工业产品价格继2月份同比上涨3.1%之后，3月份涨幅达3.4%；服务价格继2月份同比上涨2.5%之后，3月份涨幅达2.7%。

在许多欧洲国家，通货膨胀形势严峻。荷兰和一些波罗的海国家的通胀率高达两位数。法国消费者价格指数继2月份同比上升3.6%之后，据法国国家统计与经济研究所(Insee)估计3月份将上升到4.5%，这是自1985年12月以来的最高水平。尽管欧洲各国政府在能源价格飙升的情况下出台了购买力支持措施，但这是否足够还不确定。

通货膨胀加剧了欧洲社会危机，许多家庭越来越难以维持收支平衡。牛津经济研究院的经济学家认为，物价持续上涨将给消费者支出带来压力，增加人们对经济复苏的担忧。后疫情时期的经济活动复苏显然受到通胀威胁，物价上涨必然会削弱家庭购买力，欧洲家庭士气低迷，消费意愿急剧下降。

2021年底，欧洲经济反弹非常强劲，但这种趋势正在逆转，法国安盛集团首席经济学家吉尔斯·莫伊克预计，欧元区2022年第二季度和第三季度的国内生产总值可能下降，尤其在德国制造业大幅放缓的情况下。

对于负责价格稳定的欧洲央行(BCE)来说，通货膨胀一个令人头痛的问题，目前的年通胀率远远超过2%的目标。按照欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德的说法，国际冲突进一步加剧通胀，这将降低经济增长水平，未来几个月的经济前景«相当不确定»。