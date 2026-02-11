中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    10:12, 11 二月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦纪念维和部队撤离塔吉克—阿富汗边境25周年

    哈萨克国际通讯社讯）今年是哈萨克斯坦共和国独立合成步兵营KAZBAT撤离塔吉克—阿富汗边境25周年。11日，首都阿斯塔纳公园举行纪念活动，缅怀在执行边境任务期间牺牲的官兵。现场全体人员默哀一分钟，向英勇献身的军人致以崇高敬意。

    哈萨克斯坦纪念独立步兵营撤离塔吉克—阿富汗边境25周年
    Фото: gov.kz

    活动吸引了退役老兵、现役军人以及社会各界代表参加。仪式期间，与会人员向纪念在塔吉克—阿富汗边境服役的哈萨克斯坦军人纪念碑敬献花圈。

    在仪式上，边防局副局长、少将托列乌詹·朱尼索夫，以及内务部国民警卫军总司令部负责思想与社会法律工作的副总司令、少将凯拉特·温别托夫先后致辞，强调哈萨克斯坦军人始终以高度责任感和荣誉感履行军人使命。

    哈萨克斯坦纪念独立步兵营撤离塔吉克—阿富汗边境25周年
    Фото: gov.kz

    凯拉特·温别托夫表示，这一天象征着KAZBAT部队官兵的英勇精神、对祖国的忠诚以及对军人职责的坚守，并代表国民近卫军总司令部向老兵致以纪念日祝贺。

    纪念活动随后在国家军事爱国主义中心举行文艺演出。国防部、国民警卫队和边防局歌舞团独唱演员演唱了多首爱国主题作品。

    哈萨克斯坦纪念独立步兵营撤离塔吉克—阿富汗边境25周年
    Фото: gov.kz

    25年前，哈萨克斯坦军人圆满完成在塔吉克—阿富汗边境的战斗任务并返回祖国。1993年至2001年期间，哈萨克斯坦共和国独立合成步兵营KAZBAT沿潘杰河一线执行国家边境警戒任务。遗憾的是，在执行任务过程中，现隶属国民警卫部、原内务部内卫部队的17名官兵英勇牺牲。

    纪念活动重申，这段历史和军人的奉献精神将被国家和人民永远铭记。

    【编译：达娜】

    标签:
    国防部 军事 历史
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读