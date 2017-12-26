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    09:14, 26 12月 2017 | GMT +6

    26日我国大部分地区将迎来降雪天气

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    哈通社/阿斯塔纳/12月26日 -- 根据哈萨克斯坦内务部紧急情况委员会26日发布的消息，受气流过境影响，26日，哈萨克斯坦大部分地区将迎来降雪、大雾、暴风雪、冰冻路滑等天气。

    东哈州部分地区将迎来暴风雪、大雾、冰冻路滑等天气，白天风速约15-20米/秒，局部地区最高可达30米/秒。

    巴弗洛达尔州、江布尔州部分地区将迎来大雾、冰冻路滑、大风等天气，平均风速为15-20米/秒，局部地区最高可达30米/秒。

    西哈州、阿特劳州部分地区将迎来暴风雪天气，风速达15-20米/秒，西哈州局部地区最高达25米/秒。

    南哈州部分地区将迎来大雾、冰冻路滑等天气，平均风速为15-20米/秒，最高达23-28米/秒。

    阿拉木图州、克孜勒奥尔达州、曼格斯套州、卡拉干达州部分地区将迎来大雾、大风、冰冻路滑等天气，风速达15-20米/秒。

    阿克莫拉州、库斯塔奈州部分地区将迎来大雾、冰冻路滑、暴风雪等天气，风速达15-20米/秒。

    阿克托别州部分地区白天将迎来暴风雪天气，风速达15-20米/秒。

    北哈州部分地区将迎来暴风雪、大雾、冰冻路滑等天气。

    【翻译：冰山  编辑：小穆】

     

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