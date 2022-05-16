哈萨克斯坦境内共有276家阿联酋合资企业

哈通社/努尔苏丹/5月15日 —— 哈萨克斯坦总统新闻秘书鲁斯兰·杰勒德拜15日在社交媒体上表示，我国境内共有276家阿联酋合资企业运营当中。

总统新闻秘书写道：

-今天，托卡耶夫总统专程飞抵阿布扎比，吊唁阿联酋前任总统哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬逝世。这是托卡耶夫总统对哈萨克斯坦真诚的朋友谢赫-哈利法的致敬。因为，他始终对哈萨克斯坦在区域和国际社会上的倡议与大型项目提供了全面支持。

据总统新闻秘书表示，哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬曾投资1300万美元在首都努尔苏丹建设学校，并对齐姆肯特市围产中心和卡拉干达-努尔苏丹公路修缮工程提供了2550万美元和2200万美元。新冠疫情爆发期间，阿联酋第一时间向哈萨克斯坦提供了援助。具体来说，阿联酋向哈萨克斯坦提供了100吨防护服、药品和其他医疗物资。

-在谢赫-哈利法的支持下，哈萨克斯坦和阿联酋之间的经贸合作得到了高速发展。，-杰勒德拜说。

据他介绍，2005-2021年，阿联酋对哈萨克斯坦的直接投资总额达26亿美元。

-目前，共有276家哈-阿合资企业在我国境内运营。与此同时，首都努尔苏丹正在建设投资总额达16亿美元的阿布扎比大厦综合大楼，-他说。

总统新闻秘书表示，哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬是一位英明的领导人，也是国际社会公认的杰出政治家。他同时强调，哈萨克斯坦人民将永远铭记谢赫-哈利法。

据此前报道，阿联酋总统哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬在与疾病斗争数年后于5月13日逝世，享年73岁。

随后，托卡耶夫总统向阿联酋王储穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬和穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆致慰问电。

15日，托卡耶夫专程赴阿布扎比吊唁，并同阿联酋新当选总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬举行会谈。

【编译：小穆】