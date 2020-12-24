辉瑞疫苗将同时分配给欧盟27个国家

哈通社/布鲁塞尔/12月24日 -- 首批新冠疫苗已在当地警方的护卫下，从位于比利时皮尔斯地区的辉瑞公司疫苗工厂出发。这些由冷藏卡车运输的疫苗将发往欧洲27个国家。

疫苗由3辆特殊改装的冷藏卡车运载，将在警方的陪同护卫下，前往物流运输中心，并通过该中心发放欧盟其他国家。

辉瑞疫苗在运输过程中必须始终保持在零下70~80摄氏度的温度内。为此，冷藏车辆的驾驶人员均在运输工作开始前，接受了相关的专业培训，确保能够在发生紧急情况时做出正确的应对。

美国辉瑞公司和德国合作伙伴BionTech联合生产的新冠疫苗本通过欧洲药管局的审批后，周一晚欧委会对它正式发放在欧洲临时上市的许可。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩此前曾强调，疫苗必须«同一时间、公平的»分配给所有欧盟国家。

目前，美国、英国和瑞士也批准了辉瑞疫苗的上市申请。

根据此前的报道，美国辉瑞公司和德国合作伙伴BionTech联合生产的新冠疫苗对新冠病毒的有效性超过90%。疫苗对超过43500名志愿者进行了测试，期间未发生一起不良反应。

【编译：木合塔尔·木拉提】