欧盟在哈注册企业总数达2800家

哈通社/努尔苏丹/3月31日 -- 据统计分析网站Finprom数据，截至2022年2月底，在哈注册的欧盟成员国、美国和英国参与的活跃法人实体企业、分支机构和附属机构占到了哈国在册企业总量的3.6%，占所有活跃的外国法人实体企业的14.1%。

相比之下，俄罗斯企业占所有活跃的外国法人实体企业的31.3%。

活跃外国法人实体企业中，欧盟国家企业有2800家，美国为418家，英国为369家。欧盟国家中，德国（636家），荷兰（529家）和塞浦路斯（252家）在哈国经营的企业最多。

在欧盟、美国和英国资本参与经营的3600家企业中，小型企业有3200家，中型企业180家，大型企业173家。

值得注意的是，虽然欧盟、美国和英国的小型公司只占在哈国经营的所有外国小型企业的13.1%，但中型企业占一半，大型企业占近三分之二（65.8%）。

也就是说，在哈萨克斯坦，几乎每两家中型外国公司中就有一家、每三家大型外国公司中就有两家是欧盟、美国或英国企业。

欧盟国家以及美国和英国在哈萨克斯坦从事贸易行业的企业数量最多，达949家。其次是专业、科学和技术类型企业（481家）以及金融和保险业务企业（317家）。

其他行业，如制造业（220家）、运输和仓储（193家）和建筑业（165家）也占很大比例。

【编译：木合塔尔·木拉提】