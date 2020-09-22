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    10:12, 22 9月 2020 | GMT +6

    农业部：我国可储备粮食2880万吨

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    哈通社/努尔苏丹/9月22日 – 哈萨克斯坦农业部部长萨帕尔汗·奥马若夫22日在政府会议上表示，目前新获得许可证件的企业已接收了300万吨粮食。

    农业部部长强调指出，哈萨克斯坦现有的粮食存储能力充分。

    据其介绍，目前哈全国可保证2880万吨粮食的安全储存。其中，粮食接收企业的存储量为1210万吨，生产商的存储能力为1670万吨。

    萨帕尔汗·奥马若夫表示，各地政府需严格监督粮食周转情况，及时进行统计和汇报。

    根据部长的说法，目前粮食接收企业已经收到了300万吨的新收获谷物。这一数据较去年同期增长了2.1倍。

    据悉，各地粮食接收企业截至今年9月18日：

    已接收240万吨小麦，较2019年同期（84.86万吨）增长2.8倍；

    接收50.46吨大麦，较2019年同期增长2%；

    接收其他谷物11.45万吨，较2019年同期增长21%。

    部长指出，上述数据表明，今年的粮食收割工作进展较往年更加迅速，效率更高。

    根据此前报道，今年我国共收获粮食1820万吨，平均每公顷产量12.3公担。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 农业 政府 统计 经济 粮食 黄金储备
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