农业部：我国可储备粮食2880万吨

哈通社/努尔苏丹/9月22日 – 哈萨克斯坦农业部部长萨帕尔汗·奥马若夫22日在政府会议上表示，目前新获得许可证件的企业已接收了300万吨粮食。

农业部部长强调指出，哈萨克斯坦现有的粮食存储能力充分。

据其介绍，目前哈全国可保证2880万吨粮食的安全储存。其中，粮食接收企业的存储量为1210万吨，生产商的存储能力为1670万吨。

萨帕尔汗·奥马若夫表示，各地政府需严格监督粮食周转情况，及时进行统计和汇报。

根据部长的说法，目前粮食接收企业已经收到了300万吨的新收获谷物。这一数据较去年同期增长了2.1倍。

据悉，各地粮食接收企业截至今年9月18日：

已接收240万吨小麦，较2019年同期（84.86万吨）增长2.8倍；

接收50.46吨大麦，较2019年同期增长2%；

接收其他谷物11.45万吨，较2019年同期增长21%。

部长指出，上述数据表明，今年的粮食收割工作进展较往年更加迅速，效率更高。

根据此前报道，今年我国共收获粮食1820万吨，平均每公顷产量12.3公担。

【编译：木合塔尔·木拉提】