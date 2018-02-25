平昌冬奥会最终奖牌榜 哈萨克斯坦以一枚铜牌位列第28位

哈通社/阿斯塔纳/2月25日 - 随着25日越野滑雪女子30公里传统式集体出发项目结果的揭晓，2018年平昌冬季奥林匹克运动会所有项目的奖牌争夺已全部结束。

在为期17天（2月9~25日）的赛事期间，来自92个国家和地区的2952名运动员，参与了15个大项，102个小项的竞赛。其中男选手有1680名，女选手有1242名。



哈萨克斯坦代表团今年派出46名运动员参赛，参与了其中9的大项共57个项目。



在本届冬奥会奖牌榜上，北欧传统冬季运动强国挪威以14金14银11铜居奖牌榜首位。



德国和加拿大分列奖牌榜第二（14金10银7铜）和第三位（11金8银7铜）。



凭借自由滑雪项目选手尤利亚•茄莉谢娃所获得的一枚铜牌，哈萨克斯坦在奖牌榜上，同拉脱维亚和列支敦士登并列第28位。这也是我国在今年冬奥会上取得的唯一一枚奖牌。



以下为最终奖牌榜：





值得一提的是，在本届冬奥会上，朝鲜和韩国代表团共举"统一旗帜"（也称"半岛旗"）参加了开幕仪式；而由于2014年索契冬季奥运会期间俄罗斯奥委会因为兴奋剂的问题被暂停会籍，俄罗斯的运动员使用国际奥委会会旗参赛。



另据韩联社报道，2018平昌冬奥会的闭幕式将于25日下午当地时间8点在平昌奥林匹克体育场举行。



组委会表示，闭幕式由4组文艺演出组成，将以具韩国特色的现代艺术诠释融合共处的和谐与求同存异的和平，运动员、志愿者、观众将欢聚一堂。除CL、EXO等韩流明星献唱外，中国导演张艺谋也将献上"北京八分钟"演出。



【编译：木合塔尔·木拉提】