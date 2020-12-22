哈萨克斯坦在联合国电子政务排名中位居28位

哈通社/努尔苏丹/12月22日--哈萨克斯坦反腐败行动署署长阿利克·什佩克巴耶夫22日在阿拉木图召开的哈萨克斯坦执法和司法系统的现代化问题国际圆桌会议上表示，哈萨克斯坦在联合国电子政务排名中，位居第28位。

会议期间，什佩克巴耶夫谈到了哈萨克斯坦近年来实施的一系列反腐败措施。

据其介绍，通过第一个方案恢复了反腐败专业法律知识考核，并在公众的直接参与下通过了相关法规。

什佩克巴耶夫表示，第二套方案也包括非常重要的反腐措施。

“具体来说，准公共部门对腐败的责任得到了加强。亲属不得在同一组织内工作，禁止接受礼物。同时，鼓励或煽动政府官员和执法人员受贿人员的责任也得到了加强。人工智能、区块链和大数据等现代技术正在取代过时的斗争机制。目前，哈萨克斯坦90％的公共服务已转换为电子格式。换句话说，我们几乎完全消除了这方面的腐败。哈萨克斯坦在联合国电子政务排名中位列第28位。如果以电子形式提供的公共服务份额达到90％，则可以认为该国没有腐败行为。 ” 他说。

总统最近签署了一项关于实施第三套反腐方案法令。

署长介绍说，与此前的措施相比，第三套方案旨在加强对腐败的惩罚。具体来说，将禁止议员和法官等 公务人员开设海外银行账户。此外，还将禁止犯有严重和特别严重的腐败罪罪犯申请提前假释。

他表示，第四套反腐败计划将于明年启动。将采取全面措施保护举报人，并将建立基于道德原则的“综合检查 ” 机构。

【编译：阿依波塔】