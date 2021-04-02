哈萨克斯坦庆祝海军建军28周年

哈通社/努尔苏丹/4月2日 – 2021年4月2日是哈萨克斯坦共和国武装力量海军建军28周年纪念日。

哈萨克斯坦海军于1993年正式组建，其主要职责，是在里海海域保护哈萨克斯坦国防安全、领海完整、国家主权和经济利益。

自成立至今的28年当中，哈萨克斯坦海军官兵忠诚的履行着自己对国家和人民所立下的誓言，每年有超过240天在里海海域执行防卫任务，至今共执行了超过3600多次防务和演练行动。

在军事职责之外，海军官兵还协助政府机构进行环境保护工作，应对环境灾难和参与其他活动。

哈萨克斯坦海军总司令、海军上将萨肯·别克詹诺夫表示，经过四分之一个世纪的发展，哈萨克斯坦海军部队已经成为了能够执行综合性任务的强有力的武装力量，其旗下装备有布雷舰艇、火箭-导弹舰艇、各类其他辅助舰艇，后勤保障部队，以及众多其他海陆军事装备。

海军军官不仅在国内军事院校中接受系统性教育，还被选派至俄罗斯、土耳其、德国、中国、韩国和美国最顶尖的军事院校进行深造。

为提升海军的作战能力，哈萨克斯坦专门建立了海军军事技战术训练基地。

在阿克套和乌拉尔等城市的高等学府当中，专门设立了与海军有关的专业，并根据协议为海军培养人才。

海军部队拥有一批高素质的士官-士兵团队，能够有效地完成各类海面、空中和地面作战目标，实施机降、登陆、登舰以及布雷、排雷等作战任务。

在国际军事竞赛等项目中，哈萨克斯坦海军官兵多次取得优异成绩，与外军开展良好交流，提升国家形象与影响力。

作为国家武装力量的一部分，海军与其他军种定期举行联合演练，建立了完善的统一协调作战体系，共同保卫哈萨克斯坦的主权独立与领土完整。





【编译：木合塔尔·木拉提】