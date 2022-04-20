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    11:30, 20 四月 2022 | GMT +6

    阿拉木图马拉松吸引了来自28个国家的参赛者

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    哈通社/努尔苏丹/4月20日 – 第五届阿拉木图半程马拉松上周末在阿拉木图市举行。大赛今年吸引了5000多名业余运动员参赛，其中包括了来自28个国家的200多名外籍运动员。

    外籍参赛者大多数来自独联体国家，此外也有来自英国、美国、澳大利亚等国家的运动员参赛。

    最终，来自莫斯科的半程马拉松选手、国际田径大师雷纳斯·阿赫马德耶夫以1小时5分钟11秒的成绩，获得了冠军。

    这是总长21.1公里的阿拉木图半程马拉松赛的最新记录。

    «我很高兴的看到，我国举办的马拉松比赛已经在国际上获得了知名度。这不仅能够促进国内旅游业的发展，还将进一步吸引更多的外国游客。»阿拉木图半程马拉松大赛组织者萨勒塔娜特·卡兹巴耶娃说。


    阿拉木图马拉松赛是哈萨克斯坦最早的慈善马拉松赛之一，由«勇于成为第一»企业基金组织举办，一般在每年4月举行。

    首届阿拉木图马拉松于2013年举行，第一次比赛的参赛者就超过了2500人。

    如今阿拉木图马拉松的框架下包括6项赛事：（传统）马拉松（42公里195 m）– 18岁及以上的参与者；半程马拉松（21公里97.5万）-18岁及以上的参与者；卫星赛（10公里）-15岁及以上的参赛者；北欧式健走（10公里）-15岁及以上的参与者；儿童比赛（3公里）-10岁至14岁的参与者；团体马拉松接力赛（42公里195 m）–由16岁及以上的6人组成的团队。

    赛事筹集的资金一直被用于帮助病人。

    基金会称其主要使命是通过按照国际最高标准，使人们参与体育文化和体育运动，同时在专业水平上进行运动，从而促进积极的生活方式。

    哈萨克旅游（Kazakh Tourism）国有公司董事会主席塔勒哈特·阿曼巴耶夫表示，该公司一直在积极地对阿拉木图半程马拉松等赛事的举办提供支持。

    他还表示，计划携手其他一些企业，于今年6月在首都举办一个集旅游、运动以及活力生活为主要内容的新活动——Qazaqstan Live Fest。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    体育 阿拉木图 黄金储备
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