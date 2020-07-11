哈国电子政务发展水平位居全球第29位 独联体中居第一

哈通社/努尔苏丹/7月11日 – 哈萨克斯坦在联合国最新发布的电子政务发展排行中位居全球第29位。

据哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部消息，联合国经济和社会事务部于7月10日正式发布了《2020联合国电子政务调查报告》。

调查报告显示，哈萨克斯坦的电子政务发展进程在全球193个国家中位居第29位，仅次于加拿大，处于全球领先梯队。

全球电子政务发展平均指数（EGDI）基于三项主要指标：在线服务(OSI)，人力资源(HCI)，以及电信基础设施发展（TII）。

与2018年项目，2020年哈萨克斯坦的全球电子政务发展平均指数增长了10.2%，在线服务指数增长了6.38%，人力资源指数5.6%，而在电信基础设施发展指数上更是出现了极高的增幅——22.7%。

哈萨克斯坦的在线服务指数达到0.92（满分值为1），拿到了最高分。值得一提的是，该指标是报告中衡量国家电子政务发展水平核心指标。

在公民电子政务参与度发展(E-participation)方面，哈萨克斯坦的排名也有大幅度提升，2020年的排名为26位，较2018年提升了16位。

在独联体国家当中，哈萨克斯坦的电子政务发展水平高居首位，排名远高于俄罗斯（全球第36位）、白俄罗斯（40位）、乌克兰（69位）、摩尔多瓦（79位）、乌兹别克（87位）等其他独联体成员国。

联合国经济和社会事务部每两年对全球190多个国家的电子政务发展进程进行调查，并发布调查报告。2020年报告依据2018~2019年的调查。

2020年的报告中，全球电子政府发展程度最高的三个国家是丹麦、韩国和爱沙尼亚。

哈萨克斯坦在该报告中获得的最高排名是2014年的第28位，2016年为33位，而2018年为第39位。

也就是说，在最近的2年间，哈萨克斯坦的排名提升了10位。

在电子政务系统的国际城市排名当中，哈萨克斯坦的阿拉木图市在参与排名的100个城市中位列第29位。

《2020联合国电子政务调查报告》显示，全球电子政务发展平均指数（EGDI）从2018年的0.55上升到2020年的0.60,65%的成员国处于«高»或«非常高»的电子政务发展指数组别。各大洲电子政务发展平均指数值均有提高，欧洲仍处于领先地位，其次是亚洲、美洲、大洋洲和非洲。

报告同时指出，尽管电子政务在全球范围内进展显著，但区域内以及区域间的差距依然存在。例如，虽然亚洲和美洲的电子政务发展整体水平不相上下，但亚洲各国之间电子政务发展的水平差距较大。

【编译：木合塔尔·木拉提】