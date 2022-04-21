哈国29岁以下青年企业家中女性占四分之一强

哈通社/努尔苏丹/4月21日 – 在哈萨克斯坦的青年企业家当中，女性的占比为25%。

哈萨克斯坦统计分析网站Finprom.kz一项最新的统计分析显示，29岁以下的私营业主总量在一年内增长了1.2%，达到了4.13万家。但与此同时，他们在所有注册法人实体的占比从 8.8% 下降到 8.5%。

其中，29岁以下法人所拥有的经营性律师事务所在一年内增长了1%，达3.41万家。在所有正在营业的律师事务所中的占比从10%下降到了9.5%。

截止3月份的统计显示，哈萨克斯坦注册法人中，青年女性的占比连续第二年达到了总量的四分之一以上。值得一提的是，这一数据在2020年为26.7%，在2018年为27.9%。

29岁以下的青年女性注册法人数量在一年内增长了1.3%，达8500多家。而男性注册法人数量增长了0.9%，达2.57万家。

根据此前的报道，哈国由女性执掌的私人公司数量在2021年底达到了62.51万家。这些企业占到了哈萨克斯坦所有私人企业总量的49%。

青年企业家拥有的法人实体从事的行业主要为商业和汽车维修领域：约1.26万家。其次是建筑业（5400家）、科学技术类企业（2000家）、交通和仓储（1400家）以及教育行业（1400家）。

10.7%的青年企业家在乡村地区置业，与一年前相比增加了7.9%，总数达到了3600家。而在城市创业和发展的青年企业家总数同比增长了0.2%，达3.05万家。

29岁以下青年企业家所拥有的法人实体中，超过半数以上集中在两大城市——阿拉木图（9200家）和努尔苏丹（7700家）。

青年企业家数量较少的地区则包括：北哈州（408）、西哈州（550）、阿克莫拉州（647）、和库斯塔奈州（648）。

在所有地区当中，29岁以下女性企业家拥有的法人实体最多的地区是阿拉木图州和阿拉木图市，分别占到了当地总数的27.6%和26.9%。而数量最少的是北哈州，占当地总数的16.9%。

值得一提的是，截止2022年3月，哈萨克斯坦女性人口总数为984万人，同比增长1.2%，占总人口的51.4%。

哈萨克斯坦经济活跃人口的48.5%为女性。就业人口当中，女性占到了48.1%。而在受雇人士当中，女性的比例为48.9%。

【编译：木合塔尔·木拉提】