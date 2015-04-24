中国应对污染每年需融资2万亿元

哈通社阿斯塔纳4月24日电 据英国《金融时报》23日报道，中国央行在一份有关"绿色"金融的报告中称，未来5年，要达到环境保护部确立的减少污染目标，中国每年需要2万亿元人民币(合3200亿美元)投资。

这份周三发布的报告估计，中国政府预算能涵盖的仅是全部投资的15%，并呼吁利用碳交易和融资工具的参与，如贷款、债券以及环保项目特殊基金等。

中国央行研究部首席经济学家、前德意志银行(Deutsche Bank)经济学家马骏是这份报告的作者。他在报告中写道："金融体系将在筹集和鼓励私人资本进入环保领域方面发挥作用，这很重要。"

上周，中国环境保护部发布一项解决水污染的计划。各省也已公布详细计划，实现2013年确立的空气污染目标。

中国的融资报告及其五年计划可能混合了之前宣布的基础设施计划和一些新的重要计划，从而很难估算预算资金的配置情况。

目前一些建议已在实行。中国计划明年将7个基于城市的碳排放交易试点计划合并成一个全国计划。

如果项目符合国家优先任务（包括可再生能源占中国发电量的五分之一左右的目标），开发商可能会获得优惠银行贷款。已宣布的项目包括花费1500亿美元建造大量核电厂，以及在中国河流为数不多的还没有建造水坝的河段修建水电站。

一些绿色金融项目可能会有被滥用的风险。例如，如果把建筑列为"环保"或"节能"，房地产开发商就可以规避贷款限制。而这两个概念的定义往往比较宽泛。

与发达国家标准相比，中国的一些目标并不宏大，例如，到2020年之前，让93%的城市供水"适于饮用"。然而，这个目标需要在水处理和污水处理以及工业升级方面花费数十亿美元。