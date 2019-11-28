“冰雪奇缘2”哈萨克语配音版正式上映

哈通社/努尔苏丹/11月28日—迪士尼动画巨作“冰雪奇缘2”哈萨克语配音版首映仪式28日在首都努尔苏丹举行。

自2011年起，“博拉沙克”企业基金会同Meloman公司共同完成了包括“冰雪奇缘2”在内的33部好莱坞电影和迪士尼动画片的配音工作。

“博拉沙克”企业基金会荣誉成员包尔詹·拜别克表示，首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫提倡设立的“博拉沙克”项目让数千名哈萨克斯坦学生有机会在世界一流大学接受高等教育。通过该项目接受教育的学生于2011年建立了“博拉沙克”企业基金会，该基金会不仅为儿童慈善和教育项目做出了贡献，还特别关注母语的发展。

拜别克说道：“2011年基金会成立之初，首任总统-民族领袖纳扎尔巴耶夫对该基金会的成立给予了大力支持，并指出了从新的领域推进母语发展的重要性。我国现任总统托卡耶夫也强调指出了母语发展的必要性。的翻译过程中，翻译工作人员将电影某些部分与哈萨克经典文学作品进行了巧妙对应。在动画片中，大家可以听到阿拜的两首诗。那么，我请大家一同来欣赏哈萨克语版的迪士尼动画巨作。”

值得一提的是，哈萨克语已成为了突厥语言中的第2位、索尼影视娱乐语种第7位、迪士尼语种中的第39位的可及语种之一。

【编译：阿依波塔】