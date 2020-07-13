英超豪门曼城上诉成功 摆脱2年欧战禁赛处罚

哈通社/努尔苏丹/7月13日 —— 据新华社报道，英超豪门曼城13日收获喜讯，国际体育仲裁法庭（CAS）推翻了欧足联对于他们的2年禁赛处罚，已确保本赛季英超第二排名的“蓝月亮”下赛季仍可出战欧冠联赛。

今年2月，欧足联以严重违反财政公平竞赛规则为由对曼城开出重磅罚单，除了3000万欧元的罚款，更要命的是未来2个赛季禁止参加欧洲俱乐部赛事。

欧足联当时表示，根据欧足联俱乐部财政控制机构（CFCB）一个独立仲裁小组的调查，曼城被认定在2012至2016年间提供收支平衡信息和财报时夸大赞助收入，因此严重违反了欧足联俱乐部许可和财政公平竞赛规则。另外，该仲裁小组认为曼城没有配合调查，同样违反了规则。

不过，曼城立即表示不服，并上诉至CAS。13日，CAS在官网发布裁决结果，认定曼城没有用股东权益基金充当赞助收入，但确实没有配合欧足联的官方调查。因此，CAS宣布解除欧足联对曼城实施的2年禁赛令，但保留罚款处罚，不过金额从3000万欧元减至1000万欧元。

CAS在公报中说，由三人组成的仲裁小组于6月8至10日召集当事双方及其法律代表、证人、专家等进行了听证，而后就此做出了上述裁决。CAS认为，CFCB独立仲裁小组指出的曼城违规行为大部分并不成立或是已丧失时效，又鉴于隐瞒股东权益基金显然是比阻碍调查更重大的违规，因此仅因不配合调查就禁止曼城参加欧足联俱乐部赛事并不合适。

CAS判决一出，曼城立即在官网发布声明，表示虽然俱乐部的法律顾问还没来得及仔细研究整个裁决内容，但这已经表明了俱乐部的清白，他们为此要感谢仲裁小组成员的勤勉、正义。

欧足联也发表简短声明表示知晓了CAS的判决。他们强调，过去几年来，财政公平竞赛规则在保护俱乐部、帮助他们在财政上实现可持续发展发挥了显著作用，因此他们会继续坚持这一原则。