哈萨克斯坦鱼类产品年出口量达2万吨

哈通社/沙尔大热阿/9月24日 —— 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明24日对突厥斯坦州进行工作视察期间召开了哈萨克斯坦渔业发展问题工作会议。

会上，哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部长穆尔扎哈利耶夫和渔业科技生产中心董事会主席伊斯别科夫，以及各大渔业企业负责人和部分州长就我国渔业当前发展情况和前景进行了汇报。

据了解，渔业是哈萨克斯坦农业领域最迅速发展的行业之一。过去5年里，国产鱼类产品产量由2016年的1800吨增至1万吨。

数据显示，今年1-8月，哈萨克斯坦鱼类产量（捕捞和养殖）增产19%，达3.13万吨。其中，鱼类产量增产27%，达7900吨，而捕捞鱼类产量增产16.4%，达2.34万吨。国内市场上，国产鱼类产品供应量由8700吨增至1.05万吨，增长20%。

目前，所有鱼类产品的60%出口至国外。此外，我国渔业领域工作人员数量超过1.2万人。突厥斯坦州是哈萨克斯坦主要的鱼类产品生产基地，占我国鱼类产品产量的70%。

据了解，为了推动我国渔业领域的发展，政府为该领域企业提供了一系列优惠政策，其中包括引资支出补贴（25%）、鱼类养殖支出补贴（30%）和税收优惠等。此外，为了进一步有效利用自然资源和减少额外支出，政府将于今年年底前对税收、水利和土地法，以及其他相关法案进行修改。根据政府总理下达的工作任务，各州将于今年11月1日之前制定渔业发展方案。

“根据渔业发展概念，哈萨克斯坦鱼类年产量将达60万吨。根据我们的评估，国产鱼类产品年出口量将超过30万吨。为了达到这一目标，我们必须采取一切必要的措施。”马明说。

最后，政府总理向生态部和农业部，以及财政部下达了一系列具体工作任务。

视察框架下，马明到访了突厥斯坦州部分大型渔业养殖场。

【编译：小穆】