哈萨克斯坦外交部部长抵达华盛顿 开始为期2天的访美行程

哈通社/华盛顿/5月20日 —— 据外交部消息，应美国国务卿安东尼·布林肯的邀请，哈萨克斯坦政府总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德当地时间19日抵达华盛顿，开始对美国进行为期2天的访问。

根据行程，哈萨克斯坦外长在白宫、美国国会和商务部举行一系列会晤。 会见美国国土安全顾问伊丽莎白·舍伍德-兰德尔（Elizabeth Sherwood-Randall）和美国副国家安全顾问乔纳森·芬纳（Jonathan Finer）时，双方重申了两国合作关系的战略性质，并就国际议程热点问题“ 对表 ”。

会见美国参议院外交关系委员会副主席吉姆·里施（James Elroy Risch）和美国众议院议员时，双方就进一步加强两国议会间合作问题进行了深入讨论。 会谈中，哈萨克斯坦外长向美国议员就建设“ 新哈萨克斯坦 ”进程和我国宪法修正案全民公投筹备工作进行了介绍。美国代表表示全力支持哈萨克斯坦领导人正在落实的改革进程，并表示该改革进程将为哈萨克斯坦的政治现代化带来积极影响。

访问框架下，哈萨克斯坦外长同美国商务部副部长玛丽莎·拉戈（Marisa Lago）举行了会晤。会谈中，双方就进一步扩大双边经贸合作，以及贸易代表团互访问题进行了讨论。此外，双方还就在制裁背景下进一步推动金融、农业、交通多元化领域合作达成了共识。 美国良知基金会主席拉比·马克·施奈尔（Rabbi Marc Schneier）高度评赞扬了哈萨克斯坦在加强公民社会稳定的最重要因素宗教和种族间和谐的努力。此外，他还确认出席将于今年9月14~15日在首都举行的第七届世界和传统宗教领袖大会。

访问期间，哈萨克斯坦代表团还同波音（Boeing）、维蒙特工业 （Valmont Industries）、霍尼韦尔（Honeywell）、辉瑞（Pfizer）和冠军食品（Champion Foods）等大型企业领导人举行会谈，并就在哈萨克斯坦落实投资项目前景深入交换了意见。

【编译：小穆】